Gilardoni fährt aufs EM-Podest

Gilardoni verbesserte sich dank Bestzeit im zweiten Durchgang vom 4. in den 2. Rang. Auf die überlegene Europameisterin Jelena Nikitina aus Russland büsste die 32-jährige St. Gallerin im Eiskanal in Lettland 34 Hundertstel ein. Bronze ging an die Österreicherin Janine Flock (0,44 zurück).

Für Gilardoni war es nach dem 3. Rang 2016 in St. Moritz die zweite Medaille bei europäischen Titelkämpfen. In den ersten sieben Weltcuprennen der Saison hatte die zweifache Olympia-Teilnehmerin das Podest dreimal knapp verpasst. Nun freute sie sich beim Weltcupfinale in Sigulda über ihre erste Top-3-Platzierung seit fast vier Jahren.

In zwei Wochen stehen in Altenberg die Weltmeisterschaften im Programm.