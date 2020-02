Gilardoni: «Dieses Silber ist eine echte Überraschung»

Die 32-jährige St. Gallerin verbesserte sich dank Bestzeit im zweiten Durchgang vom 4. auf den 2. Platz. Auf die überlegene Europameisterin Jelena Nikitina aus Russland büsste Gilardoni im Eiskanal in Lettland 34 Hundertstel ein. Bronze ging an die Österreicherin Janine Flock (0,44 zurück). "Dieses Silber ist eine echte Überraschung", zeigte sich Gilardoni erfreut. Die ehemalige Bob-Anschieberin hatte in den letzten drei Jahren oft mit Verletzungen zu kämpfen.

Für Gilardoni war es nach dem 3. Rang 2016 in St. Moritz die zweite Medaille bei europäischen Titelkämpfen. In den ersten sieben Weltcuprennen der Saison hatte die zweifache Olympia-Teilnehmerin das Podest dreimal knapp verpasst. Nun freute sie sich beim Weltcupfinale in Sigulda über ihre erste Top-3-Platzierung seit fast vier Jahren.

Mit der Bahn Frieden geschlossen

Speziell ist der Erfolg auch deshalb, weil sie im vergangenen Winter im Weltcup-Rennen in Sigulda gestürzt war und sich am Fuss verletzt hatte. Deshalb ging sie am Ende der Saison für Trainingsläufe nochmals nach Lettland, um "mit der Bahn Frieden zu schliessen", wie sie damals sagte. Dass dies nun derart gut geklappt hat, dürfte sie selber überrascht haben.

"In den Trainings lief es wirklich gut, aber der erste Lauf im Wettkampf war dann mental eine Herausforderung", gab die in Siebnen im Kanton Schwyz wohnhafte St. Gallerin zu. "Im zweiten Durchgang war ich dann relaxter und versuchte, keine Fehler mehr zu machen."

In zwei Wochen stehen in Altenberg die Weltmeisterschaften im Programm. Auch da liegt für Gilardoni in der aktuellen Form einiges drin. Die als schwierig geltende Bahn im sächsischen Erzgebirge ist eine ihrer liebsten.