prev next

In der ersten Saison nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher werden die Karten in den technischen Disziplinen neu gemischt. Beim Riesenslalom-Auftakt in Sölden stehen Marco Odermatt und Loïc Meillard bereit, um die Lücke auf dem Podest zu füllen. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.