Die Luzernerin beendete ihren Heat als Dritte und schaffte auch über die Zeit nicht die Qualifikation für die Halbfinals. Den Prolog hatte sie als 22. ohne grössere Probleme überstanden. Jovian Hediger lief hingegen bei den Männern nur auf den 35. Platz und verpasste so die K.o.-Runden.

Fähndrich und Hediger waren als einzige Schweizer nach Drammen gereist. Der Rest, insbesondere die anderen starken Sprinter Laurien van der Graaff und Roman Schaad, verzichteten auf das Stadtrennen in der norwegischen Hafenstadt, da sie sich in der Skating-Technik wohler fühlen. Sie kehren am Wochenende in Falun in den Weltcup zurück.