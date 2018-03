Er hatte recht und irrte doch. Denn in der aktuellen Abfahrtssaison war Feuz in sieben Rennen nie schlechter als Achter. Er gewann dreimal und stand zwei weitere Male auf dem Podest. Kurz: Er konnte Topleistung in der ganzen Saison abrufen. Und so ist möglich, was er selbst als unmöglich bezeichnete: der Gewinn einer Kristallkugel.

Nun kommt Cuche ins Spiel

Und wie gesagt: Irgendwie passt alles zusammen. Zum Beispiel, dass in der Abfahrt heute Samstag in Kvitfjell eine Vorentscheidung (und falls Svindal patzt, sogar die Entscheidung) fallen kann. Erneut ist die Piste in Norwegen ein Schauplatz mit vielleicht wegweisendem Charakter. Sollte Feuz heute und am 14. März in der letzten Abfahrt im schwedischen Are den Vorsprung auf Svindal verteidigen, wäre er der erste Schweizer Sieger im Abfahrtsweltcup seit Didier Cuche 2011. Genau: Der Neuenburger gewann seine letzte Kristallkugel in der Saison mit der Siegpremiere von Beat Feuz. Auch das passt also.

Doch damit nicht genug: In seiner letzten Weltcupsaison 2012 gewann Didier Cuche fast noch die siebte Kristallkugel seiner Karriere. In der Super-G-Wertung lag er am Ende 13 Punkte hinter Aksel Lund Svindal zurück. Rang drei in der Schlussrangliste belegte – genau: Beat Feuz.