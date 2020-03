Entscheid über Weltcup-Finale in Cortina auf Samstag vertagt

Durchführen vor leeren Zuschauerrängen? Verschieben an einen anderen Ort? Oder komplett Absagen? Die FIS ringt weiter mit sich. Wie sie am Freitagnachmittag nach einer Telefonkonferenz zwischen den involvierten Parteien mitteilte, wurde der Beschluss um eine Nacht vertagt. Man werde den Entscheid am Samstagmorgen um 9.00 Uhr bekannt geben, kündigte der Weltverband an.

Ursprünglich wollte die FIS am Freitag entscheiden - wobei die Optionen in Cortina d'Ampezzo beschränkt sind. Der Ort liegt in der italienischen Region Venetien und damit in einer der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen Europas. Die Generalprobe für die WM 2021 wäre nur ohne Zuschauer möglich.

Wie aus Ski-Kreisen zu vernehmen ist, gibt es bei der FIS nach wie vor Bestrebungen, einen Ersatzort zu finden. Im Lauf des Tages hatte eine womöglich falsche Meldung die Runde gemacht, dass die als Alternativen in Spiel gebrachten norwegischen Stationen Kvitfjell und Are aus finanziellen und logistischen Gründen nicht zur Verfügung stünden.

Sollte das Finale abgesagt werden, würde der Weltcup vorzeitig enden. Corinne Suter stünde dann nach dem bereits gesicherten Kugelgewinn in der Abfahrt auch als Disziplinensiegerin im Super-G fest. Beat Feuz bräuchte am (heutigen) Samstag in Kvitfjell in der Abfahrt keinen 24. Platz mehr, um den Kugel-Hattrick in seiner Paradedisziplin perfekt zu machen.

Die vor Cortina noch anstehenden technischen Rennen der Frauen in Are vom 12. bis 14. März und jene der Männer vom 14./15. März in Kranjska Gora (nach den Speedrennen an diesem Wochenende in Kvitfjell) finden nach aktuellem Stand statt.