Am Montag reagierten auch die Verantwortlichen des Engadin Skimarathon auf die zunehmenden Fälle des Coronavirus in Norditalien. Das OK beobachte die Ausbreitung des Coronavirus "mit grosser Aufmerksamkeit" und habe eine Arbeitsgruppe dazu eingesetzt, schreiben sie in einer Mitteilung. Man stehe in engem Kontakt mit den Behörden.

Im Moment gehe man davon aus, dass die Veranstaltungen während der Woche und das Hauptrennen am 8. März wie geplant durchgeführt werden können.