Die A-Kader-Biathletin erlitt bei einem Sturz während einer Skitour Verletzungen am linken Knie und Fuss. MRI-Untersuchungen brachten einen Riss des Innenbandes, eine Subluxation der Kniescheibe sowie eine Läsion der vorderen Syndesmose am linken Fuss zu Tage.

Laut Walter O. Frey, dem Teamarzt von Swiss-Ski, werden die Verletzungen konservativ behandelt. Eine Operation ist nicht notwendig.

Elisa Gasparin, die in der vergangenen Saison mit der Schweizer Mixed-Staffel beim Weltcup in Pokljuka Zweite geworden war, blickt trotz der Verletzungen optimistisch nach vorne. "Ich fokussiere mich zuerst auf einen guten Kraftaufbau im Oberkörper. Zudem will ich in den kommenden Wochen meine Schultermuskulatur stärken, um weiteren Entzündungen in diesem Bereich vorzubeugen."

Bei optimalem Heilungsverlauf kann Elisa Gasparin im Frühsommer die Saisonvorbereitung in komplettem Umfang aufnehmen.