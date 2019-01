Schon im Ziel hatte Urs Näpflin kein gutes Bauchgefühl: «Ich vermute, dass dies die letzte Kombination ist, die wir in Wengen haben.» Am Abend setzte er vor den versammelten Cheftrainern zu einem letzten Appell an: «Wir hatten einen spannenden und hochstehenden Wettkampf mit 18 000 Zuschauern. Sie wissen, es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran denke, dass dies wohl die letzte Kombi war.»

Direkt neben ihm sass Waldner und lächelte still. Den Südtiroler freut es, falls die Kombination verschwindet. Er ist einer der treibenden Kräfte bei der Einführung der Parallel-Rennen. Diese sollen die Kombination an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ersetzen. Doch selbst Waldner musste eingestehen: «Das war heute wirklich toll.» Der Österreicher Marco Schwarz siegte vor den Franzosen Victor Muffat-Jeandet und Alexis Pinturault. Mauro Caviezel blieb der undankbare vierte Rang. Weil er, der eigentlich stärkere Speedfahrer, ausgerechnet in der Abfahrt nicht überzeugte.

Während der WM-Dritte in der Kombi von 2017 am Morgen die sechstschnellste Slalomzeit realisierte, waren in der Abfahrt elf Männer schneller als Caviezel. «Ich hatte nach dem Slalom Probleme mit dem Rücken. Diese muss ich nun bis zur Abfahrt am Samstag in den Griff bekommen», erklärte der 30-Jährige. Schweizer Erfolgsstory So gab es in der vielleicht letzten Austragung also keinen Schweizer Podestplatz. Die Kombination ist so etwas wie eine Schweizer Paradedisziplin. Zuletzt an der WM 2017 gab es zweimal Gold (Luca Aerni und Wendy Holdener), einmal Silber (Michelle Gisin) und einmal Bronze (Caviezel). In Wengen gab es seit 2005 und bis am Freitag nur dreimal keinen Schweizer Podestplatz. Kein Wunder, dass viele Befürworter der Disziplin aus der Schweiz kommen. Zu ihnen gehören FIS-Präsident Gian-Franco Kasper und Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann.