Die letzten Wochen waren sehr turbulent. In Kronplatz hatte ich wohl zu hohe Erwartungen in diesen Riesenslalom gesteckt. Ich sagte mir, das muss der Moment sein, an dem die gesamte Freude zurückkommen muss – der Anspruch war zu hoch. In Cortina erlebte ich mein erstes Speedrennen nach Gröden, eine spezielle Herausforderung. Ich bin mit sehr viel Ruhe und Lockerheit nach Garmisch gereist. Dann haben sie das Programm gewechselt (macht eine Pause). Mir wäre lieber gewesen, die Abfahrt wäre wie geplant am ersten Tag durchgeführt worden. Anfang Saison bin ich sehr flexibel mit solchen Dingen umgegangen. Wahrscheinlich war das meinen fehlenden Energiereserven geschuldet, dass mich das nun störte. Im Super-G von Garmisch bekam ich Schläge auf das Knie, die Schmerzen gingen im Ziel nicht mehr weg. Am Dienstag werde ich nun operiert, dann finden wir letztlich raus, wie schlimm die Verletzung tatsächlich ist. Ich hatte bislang viel Glück in meiner Karriere. Ich konnte fit an die Heim-WM in St. Moritz, ein einmaliges Erlebnis. Auch dass ich in Pyeongchang gesund war und die Goldmedaille gewinnen konnte, ist wunderschön. Mir wird nun bewusst, was ich in den letzten acht Jahren erleben durfte, das ist absolut crazy. Die Verletzung gibt auch Zeit, um runterzufahren. Nach dem Schock um Marc, tut das wohl unserer ganzen Familie gut. Jetzt bin ich einmal nur Ski-Fan an der WM, aber ich komme wieder zurück.