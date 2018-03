Enttäuschung für Dario Cologna. Der Büdner belegt in der Qualifikation zu Skating-Sprint beim Weltcup-Final in Falun, Schweden, nur Platz 50. Auch die anderen Schweizer Männer Roman Schaad (38.), Jonas Baumann (49.) und Roman Furger (52.) schaffenden Vorstoss in die K.o.-Runde der besten 30, die um Bonussekunden sprinten, nicht.

«Die Sprint-Strecke hier in Falun liegt mir nicht. Ich war schlicht zu langsam, fühlte mich nicht so frisch. Am Samstag (15 km klassisch - d. Red.) geht es für mich richtig los», sagt Cologna. Der Schaden wird sich für den viermaligen Olympiasieger ohnehin in Grenzen halten. Der Gewinner des Sprints erhält nur 30 Bonussekunden; im Rahmen der Tour de Ski sind es jeweils deren 60.