Hippolyt Kempf ist in seinem Element. Für den Langlaufchef von Swiss Ski fühlt sich das Thema «Skizubereitung» wie ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus an. «Ich habe in meinem Leben relativ viel überlegt», sagt der Innerschweizer und beginnt zu reden. Fragen stellen muss man ihm dabei eigentlich nicht.

Alles begann mit der Weltmeisterschaft 2011 in Oslo. Dario Colognas Form hätte gepasst, aber er blieb mit seinen Ski buchstäblich im feuchten norwegischen Schnee kleben. Ein Desaster fürs Schweizer Team. Aber auch der Start zu einer imposanten Entwicklung unter Federführung von Kempf und Roger Wachs, dem Chef Service und Material.

Sie haben mit viel Aufwand und grosser Hartnäckigkeit der Skipräparation im Schweizer Langlauf zu einer ganz neuen Qualität verholfen. «Wir haben bewusst den Kontakt zur Forschung und Industrie gesucht. Intelligente Köpfe machten sich Gedanken darüber, welche Innovationen uns helfen könnten.»