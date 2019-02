Während der finalen Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaften in den Nordischen Ski-Disziplinen in Seefeld (erster Wettkampf am 21. Februar) nimmt sich Dario Cologna Zeit für ein Gespräch in seiner Wahlheimat Davos. Ihre Saison verlief nicht wunschgemäss. Gibt es dafür Ursachen? Dario Cologna: In der Tat befinde ich mich vor der WM noch nicht ganz dort, wo ich gerne stehen würde. Ich lasse mich davon aber nicht verrückt machen. Der Saisonhöhepunkt in Seefeld steht erst bevor. Für grundsätzliche Saisonanalysen ist es also noch zu früh. Auffällig war in vielen Rennen der Abbau gegen Ende des Wettkampfes. Gibt es hierfür schlüssige Gründe? Beim Weltcup in Ulricehamn, meinem ersten Wettkampf nach der Tour de Ski, war ich zeitmässig nicht weit vom Podest entfernt. Es geht also in die richtige Richtung. Bei zwei, drei Rennen bekundete ich Pech bei der Materialwahl.

Die Tour de Ski endete unter Hustenanfällen unschön. Ist dieses Problem wieder unter Kontrolle? Die Gründe für den Reizhusten wurden nach der Tour de Ski eingehend medizinisch abgeklärt. Dabei gab es keinerlei Anzeichen für eine allgemeine Verschlechterung der Lage, die Lungenfunktion war wie immer. Die Probleme mit den Hustenanfällen sind nicht neu. Ich muss damit klarkommen. Der Reizhusten tritt vor allem nach Sprint-Wettkämpfen auf. Da ich kaum mehr Sprints laufe, ist es also kein Problem, das mich entscheidend hemmt. Ausser an der Tour de Ski, da kann ich die Sprints selbstverständlich nicht auslassen.

Zur Person Dario Cologna Der 32-jährige vierfache Olympiasieger aus Davos bestreitet in Seefeld seine sechste Weltmeisterschaften. Sein Höhepunkt war die Austragung 2013 in Val di Fiemme, als er Gold im Skiathlon und Silber über 50 Kilometer gewann. 2015 in Falun folgte mit Silber im Skiathlon ein drittes Mal WM-Edelmetall.

Wie sehr litt Ihr Selbstvertrauen unter der durchzogenen Saison? Es wäre natürlich optimaler gewesen, mit einem Podestplatz im Gepäck an den Saisonhöhepunkt zu reisen. So etwas beruhigt schon. Trotzdem habe ich keinen Grund zur Sorge. Ich weiss, was ich kann. Vor allem im Skating muss ich mich nicht verstecken. Und meine Lage ist besser als in der letzten Saison. Vor Olympia waren die Zweifel und der Druck bedeutend höher. Also gibt es Indizien, dass Sie analog zum Vorjahr rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt die Topform finden?

Am Grobfahrplan für die Saison habe ich nichts geändert. Der passt. Aber klar, während der Saison kann es Anpassungen geben. Ich absolvierte im Januar einen intensiven, guten Trainingsblock. 20 Sekunden Rückstand auf die Spitze wie zuletzt sind alleweil wettzumachen. Im Vorjahr siegten Sie beim WM-Probegalopp in Seefeld über 15 Kilometer Massenstart. Die Strecke scheint Ihnen zu liegen? Wichtiger als etwaige Streckenkenntnisse ist der aktuelle Formstand. Wenn die Form passt, kann ich auf jedem Parcours schnell sein.

Als Hauptziel bezeichnen Sie den Lauf über 50 Kilometer Skating am Schlusstag. Gibt es auch Überlegungen, auf den Wettkampf über 15 km klassisch zu verzichten? Mein WM-Fahrplan sieht sämtliche drei Distanzrennen sowie die Staffel vor. Vorerst steht der Skiathlon im Fokus. Dann sehen wir weiter. Was wäre für Sie eine gelungene WM? Ich will eine Medaille gewinnen. Früher formulierten Sie vor einem Grossanlass selbstbewusst eine Goldmedaille als Ziel.

Ich will eine Medaille gewinnen. Mit Alexander Legkow, Marcus Hellner und Petter Northug sind drei langjährige Rivalen abgetreten. Beschäftigt Sie dies? Das ist für mich auch Beweis, dass es sehr schwierig ist, sich über einen langen Zeitraum an der absoluten Weltspitze zu behaupten. Der Aufwand ist enorm. Zu den zurückgetretenen Gegnern: Ich bestreite in erster Linie Wettkämpfe für mich, egal gegen wen. Aber klar, es waren definitiv schöne Zeiten mit und gegen Petter Northug. Es war für mich immer ein ganz besonderer Ansporn, den Ausnahmekönner Northug zu schlagen.

Apropos Ansporn. Es heisst, ein Spitzenläufer habe gut zehn Jahre an der Weltspitze. Diese Zeitspanne haben Sie bald erreicht. Gibt es ab und zu auch Motivationsprobleme? Nein. Klar, der Aufwand ist wie erwähnt sehr hoch. Ich muss definitiv auf viel verzichten. Aber ich habe immer noch grossen Spass an dem, was ich tue. Ihre Karriere ist bis Ende des Winters aufgegleist. Wie geht es nach der WM-Saison weiter? Warten wir doch jetzt erst mal die WM ab. Stand heute spricht eigentlich vieles für eine Fortsetzung der Laufbahn. Es war von einer längeren Pause nach dem WM-Winter die Rede. Wird dieser Plan umgesetzt? Nach so vielen Jahren an der Weltspitze ist es zweifellos ratsam, eine längere Pause einzulegen, um auch mental wieder neuen Schwung zu holen. Aber wie lange die Auszeit ausfallen wird, entscheide ich nach der Saison. Möglich wäre der Fokus auf zwei, drei grosse Rennen. Sie gelten aber als Läufer, der durch Wettkämpfe in Topform kommt. Ein Widerspruch? Ich absolvierte in dieser Saison meine stärksten Wettkämpfe direkt aus dem Training. Da bin ich etwas anders aufgestellt als in früheren Jahren. Die Tendenz für die Zukunft geht in die Richtung, etwas weniger Wettkämpfe zu bestreiten. Und der Fokus liegt bei Grossanlässen und den längeren Distanzen. Aber nur zwei, drei Wettkämpfe pro Saison wären mir schon zu wenig.