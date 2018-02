Sieben Jahre und 330 Tage warteten die Männer auf eine Top-3-Klassierung. Wendy Holdener löste am 10. März 2013 Sonja Nef als letzte Schweizer Podestfahrerin ab. Luca Aerni folgte am 22. Dezember des vergangenen Jahres auf Silvan Zurbriggen.

Holdener hat seither schon 15 Weltcup-Slaloms auf dem Podest beendet. Sie gewann 2017 WM-Silber in St. Moritz und zuletzt ebenfalls Silber an den Olympischen Spielen in Südkorea. Auf Aernis zweiten Rang folgten in dieser Saison zwei Slalom-Podestplätze von Daniel Yule.

Im Olympia-Slalom in der Nacht auf Donnerstag hat Daniel Yule aufgrund der Formkurve wohl sogar noch etwas die besseren Karten als Aerni, um Holdener mit einem Medaillengewinn zu folgen. Yule sagt: «Wenn alles passt, kann ich vorne mitmischen.» Das tut Holdener schon länger.

Allein zu Stärke finden

Yule, Aerni und Holdener verbindet der Jahrgang 1993 – und der Weg an die Weltspitze. Während Holdeners erster Weltcupsaison 2010/11 trat quasi das gesamte Slalom-Team der Frauen zurück. Einzig Denise Feierabend blieb. Wendy Holdener musste also fast allein zu Stärke finden, ohne sich langsam im Windschatten von arrivierten Landsfrauen entwickeln zu können. Der Schweizer Cheftrainer Hans Flatscher ist überzeugt, dass dies der Grund ist, dass sie heute so gut fährt. «Wendy musste sich durchbeissen.»

Das mussten auch Yule und Aerni, wenngleich auch etwas weniger einsam. Zwar profitieren auch sie nicht vom Windschatten anderer, doch immerhin bildeten sie mit Ramon Zenhäusern, der ebenfalls bei Olympia startet, und dem zurzeit verletzten Reto Schmidiger eine Art Aufbauteam.