Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier triumphierte vor der Tschechin Marketa Davidova und Landsfrau Vanessa Hinz. Für Dahlmeier war es der erste Weltcupsieg der Saison. Keine 24 Stunden zuvor hatte sie sich in der Verfolgung noch der Italienerin Dorothea Wierer geschlagen geben müssen.

Im Heim-Weltcup nicht an ihre Leistung vom Vortag anknüpfen konnte neben Wierer auch Lisa Vittozzi, die am Samstag in der Verfolgung Dritte geworden war. Vittozzi musste sich nach zwei Fehlschüssen im Schiessstand mit Rang 11 zufrieden geben, Weltcup-Leaderin Wierer klassierte sich nach drei Strafrunden als Fünfte.