Corinne Suter erneut auf dem Podest - Sieg für Viktoria Rebensburg

Suter büsste 42 Hundertstel auf Rebensburg ein, die nach dem letzten Super-G des vorangegangenen Winters auch den ersten der neuen Saison gewann. Ebenfalls vor der Schweizerin reihte sich mit Startnummer 31 die Südtirolerin Delago ein. Die 23-Jährige war sieben Hundertstel schneller als Suter und schaffte es zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf ein Weltcup-Podest.

Für Suter war es der vierte Podestplatz seit ihren zwei WM-Medaillen im Februar in Are. In der ersten Abfahrt am Freitag war die 25-Jährige auf den 2. Platz gefahren. Mit den zwei Podesträngen sowie Platz 5 in der zweiten Abfahrt war Suter indes die einzige Athletin von Swiss-Ski, die beim Saison-Auftakt in den kanadischen Rocky Mountains zu überzeugen vermochte.

Die übrigen Schweizerinnen reisten mit einer ernüchternden Bilanz zurück nach Europa. Auch am Sonntag schaffte es keine von ihnen in die Top 10. Lara Gut-Behrami liess als Zwölfte zumindest leichte Aufwärtstendenz erkennen, Michelle Gisin klassierte sich an 22. Stelle. Jasmine Flury hatte wegen einer Knieverletzung bereits vor den Rennen abreisen müssen,

Für Gisin, die auf diese Saison von einer Knieverletzung zurückkehrte, setzte es nach ihrem verheissungsvollen Einstieg in den Winter mit vier Top-10-Resultaten in vier technischen Rennen gleich drei Speed-Dämpfer ab. Eigenen Aussagen zufolge wurde die Engelbergerin in Kanada von Magenbeschwerden geplagt. Jasmine Flury hatte wegen einer Knieverletzung bereits vor den Rennen abreisen müssen.

Am kommenden Wochenende wird der Weltcup der Frauen in St. Moritz mit einem Super-G und einem Parallelslalom fortgesetzt.