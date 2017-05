Nach vier Jahren Unterbruch werden im Ort im Veltlin wieder Männer-Rennen ausgetragen. An den traditionellen Daten Ende Dezember stehen eine Abfahrt und eine Kombination im Programm. In den vergangenen drei Wintern war das nahegelegene Santa Caterina als Ersatz-Organisator eingesprungen.

In der aktuellsten Version des Weltcup-Kalenders ergab sich auch für Crans-Montana eine Änderung. In der Walliser Station sind Anfang März nurmehr zwei statt drei Frauen-Rennen vorgesehen, nämlich ein Super-G und eine Kombination. Auf die Durchführung der Abfahrt wird verzichtet. Die Zeit für die Rückreise von den Olympischen Spielen in Pyeongchang beziehungsweise für die Verarbeitung der Zeitdifferenz zwischen Südkorea und der Schweiz wäre zu knapp bemessen. Die Spiele gehen am Sonntag vor dem Termin in Crans-Montana zu Ende.

Bestätigt wurden ferner die Frauen-Rennen von Ende November in Killington. Nach der erfolgreichen Premiere in der vergangenen Saison werden an der US-Ostküste im Staat Vermont wieder ein Riesenslalom und ein Slalom gefahren.