Am vergangenen Montag hatte der Jonas Lenherr beim Weltcup-Auftakt in Arosa seinen dritten Weltcup-Sieg gefeiert, nun musste er auf den Start in Innichen verzichten. Der 29-jährige St. Galler verlor bei der Trainingsfahrt für das Weltcup-Rennen in Italien den Kantengriff auf dem Eis und erlitt eine Luxation der linken Schulter. Wie lange Lenherr ausfällt, ist offen.