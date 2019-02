Als Åre 1977 zum dritten Mal einen Weltcup austrug, hatten die Veranstalter besonderes Glück. Denn sie hielten ein starkes Publikumsmagnet in der Hand: Ingemar Stenmark. Der Schwede war eben erst 21 Jahre alt geworden, konnte aber bereits Weltcup-Siege sowie WM- und Olympia-Bronze vorweisen. Die ersten Weltcup-Rennen von Åre, 1969 und 1971, kamen für Stenmark zu früh. Sein Debüt auf höchster Stufe folgte 1973. Stenmark stammt nicht aus Åre, doch er muss 1977 bereits ganz Schweden in seinen Bann gezogen haben. Es heisst, der zugefrorene See von Åre sei komplett mit Autos zugeparkt gewesen. Wahrscheinlich hat die Zeit die Erzählung blumiger gemacht. Der See namens Åresjörn ist 6400 Quadratkilometer gross. Auch wenn die 29 000 Zuschauer einzeln mit dem Auto angereist wären, hätte man Mühe gehabt die ganze Seefläche zu füllen. Stenmark bremste die Euphorie jedenfalls nicht. Er gewann Slalom und Riesenslalom an diesem Wochenende. Und er kurbelte die Begeisterung fürs Skifahren bei den Landsleuten zusätzlich an.

Der Aufschwung von Åre ist eng mit Stenmark verknüpft. Ende der 1970er-Jahre gewinnt die Entwicklung an Tempo. Es wird in die Infrastruktur des Skigebiets investiert, neue Liftanlagen, Hotels und Restaurants entstehen. Der höchste Berg, der Åreskutan, ist zwar nur 1240 Meter hoch. Um Schneesicherheit braucht man sich in diesen Breitengraden jedoch nicht zu sorgen. Åre liegt in der Mitte Schwedens, am westlichen Rand, nur 70 Kilometer von der Grenze zu Norwegen entfernt. Der Ort brachte erfolgreiche Skifahrer heraus. Vor allem Lars-Börje Eriksson und Kajsa Kling. Beide haben Podestplätze im Weltcup erreicht, aktiv sind sie nicht mehr. Ebenfalls hier geboren sind die Eishockey-Zwillinge Henrik und Joel Lundqvist. Sie spielen in der nordamerikanischen NHL, Henrik hat sich im Tor der New York Rangers einen Namen gemacht.