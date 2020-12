Aller guten Dinge sind drei: Corinne Suter auch im Super-G in Top 3

Als Zweite musste sich die Schweizer Speed-Leaderin Corinne Suter am Sonntag einzig Ester Ledecka um drei Hundertstel geschlagen geben. Die 25-jährige Tschechin, 2018 in Pyeongchang Sensations-Olympiasiegerin im Super-G, setzte sich im Weltcup erst zum zweiten Mal nach der im Dezember 2019 in Lake Louise gewonnenen Abfahrt durch.

Super-G-Dritte wurde Federica Brignone (0,35 Sekunden zurück). Die Gesamtweltcup-Siegerin aus Italien hatte nach ihrem Sturz am Freitag auf die zweite Abfahrt verzichtet. Hinter der zweiten Italienerin Marta Bassino reihte sich Lara Gut-Behrami als Fünfte ein. Die Tessinerin verlor 0,78 Sekunden auf Ledecka. Michelle Gisin wurde wie am Vortag Neunte, Priska Nufer 15.

Eine Enttäuschung setzte es für Sofia Goggia ab. Die Italienerin, an den Vortagen wie Corinne Suter je einmal Erste und Zweite, klassierte sich im 7. Rang. Noch schlechter lief es dem eigentlich starken Speed-Team der Österreicherinnen. Dessen beste Fahrerin Tamara Tippler wurde mit 1,36 Sekunden Rückstand nur 13.

Die nächsten Weltcuprennen der Frauen folgen am 28. und 29. Dezember, wenn in Semmering je ein Riesenslalom und Slalom ausgetragen wird. Das nächste Speed-Wochenende findet am 9./10. Januar im ebenfalls österreichischen St. Anton statt.