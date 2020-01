Die 21-jährige Urnerin wurde nach dem Sturz mit der Rega in die Schweiz geflogen. Ausführliche Abklärungen an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich ergaben überdies Läsionen des Innen- und des Aussenmeniskus. Die Operation ist für den Montag geplant.

Für Aline Danioth, die heuer bei Weltcup-Slaloms zweimal unter die ersten acht fuhr, ist die Saison vorzeitig beendet.