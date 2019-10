Alice Robinson erste Riesenslalom-Siegerin aus Neuseeland

Neuseeländische Siegerinnen in alpinen Weltcup-Rennen sind eine Seltenheit. Vor der Anfang Dezember 18 Jahre alt werdenden Robinson hatten dies zuvor erst zwei geschafft, nämlich die Slalom-Spezialistinnen Anneliese Coberger und Claudia Riegler. Deren Erfolge liegen allerdings schon eine Ewigkeit zurück. Coberger, mit Wurzeln in Deutschland, und die im Salzburgerland zur Welt gekommene Riegler mischten die Konkurrenz zu einer Zeit auf, da war Robinson noch nicht einmal geboren. Den zuvor letzten Sieg einer Neuseeländerin hatte Riegler vor fast 23 Jahren, Anfang Februar 1997, in Laax realisiert.

Robinson war vier Jahre alt, als sie mit ihrer Familie von Sydney nach Queenstown auf die neuseeländische Südinsel umsiedelte. Ihre erste sportliche Heimat war Coronet Peak, mittlerweile hat sie ihre Basis während der Wintermonate im Fassatal im Trentino - 18'000 Flugkilometer entfernt von ihren Eltern und den zwei Geschwistern. Ihre Familie wird Robinson allerdings schon bald wiedersehen. Am Sonntag fliegt sie zurück nach Neuseeland, um die letzten Prüfungen an der High School hinter sich zu bringen.

Nach dem Abschluss der Schulzeit wird Robinson ihren Fokus vollends auf den Skirennsport richten. Ihre Einsätze werden sich schon in diesem Winter nicht auf den Riesenslalom beschränken. Sie wird auch versuchen, im Super-G Fuss zu fassen. Robinson weiss auf ihrem Weg schon jetzt namhafte Begleiter an ihrer Seite. Ihre Trainer sind die Amerikaner Chris Knight und Jeff Fergus, die einst Lindsey Vonn zu deren grössten Erfolgen geführt haben. Dazu ist sie ins Rennsport-Projekt von Red Bull integriert, das unter der Leitung des Österreichers Robert Trenkwalder steht.