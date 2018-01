Die Improvisations-Künstler

Willen ist gewohnt, zu improvisieren. Schon oft haben er und sein Team Rennen organisiert, an deren Durchführung viele zweifelten. Kein Schnee am Chuenisbärgli? Die Temperaturen zu warm, um Schnee zu erzeugen? Kein Problem. Rennleiter Hans Pieren fand 2016 «ein kaltes Loch» rund zwei Kilometer vom Hang entfernt, installierte eine Beschneiungsanlage und liess den Schnee dann mit dem Helikopter transportieren.



Helikopter brauchte es auch gestern – wenn auch für andere Zwecke. Zwar hat ein Bauunternehmer nach Absprache mit Geologen versichert, die Strasse mit einer «Notbrücke» einspurig befahrbar machen zu können. Die Öffnung ist aber erst am Samstag um 6 Uhr morgens vorgesehen. Die Stars wurden darum fliegend nach Adelboden befördert. Der Rest der Athleten, die Trainer und Serviceleute wurden über eine Strasse gelotst, die offiziell nicht befahren werden darf. Der Schweizer Cheftrainer Tom Stauffer sagt: «Wir haben entschieden, dass alle unsere Athleten, die den Riesenslalom am Samstag fahren, fliegen dürfen. Wir Trainer, die Betreuer und Serviceleute sowie alle, die nur den Slalom am Sonntag bestreiten, sind mit dem Auto gefahren.»