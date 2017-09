Die Adelbodner schieden im Halbfinal aus, in dem sie gegen Edins Formation nichts ausrichten konnten und 1:8 verloren.

Auch die Genfer WM-Dritten um Skip Peter De Cruz, das Schweizer Team für die Olympischen Spiele in Pyeongchang, blieben in den K.o.-Spielen an den Schweden hängen. Dieser Viertelfinal verlief indessen ausgeglichen. Die Skandinavier setzten sich erst im 8. und letzten End mit 6:5 durch.

Die Genfer hatten davor drei von vier Gruppenspielen gewonnen. Die einzige Niederlage bezogen sie gegen die von Thomas Ulsrud angeführten früheren Weltmeister aus Norwegen.