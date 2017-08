Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie den Stanley Cup jetzt erneut in den Händen halten?

Da schlägt das Herz natürlich schon höher, wenn man das Ding in die Hand nehmen kann. Es ist mit derart viel Geschichte verbunden. All die Namen und Teams, die eingraviert sind. Für mich ist es die beste Trophäe im Sport. Sie ist sehr hart zu gewinnen. Da ist es ein Riesen-Moment, wenn man sie in die Heimatstadt nehmen und der Familie aber auch Freunden zeigen kann, die Hockey-Hintergrund haben.

Es gibt ja auch Spieler, die zum Beispiel Müesli aus dem Pokal essen. Habe Sie sich auch noch etwas Spezielles damit vor?

Müesli essen eher nicht, aber etwas Flüssiges muss dann schon noch reingeleert werden. Mal schauen, für die Kinder etwas Erfrischendes und die Erwachsenen Champagner oder Bier.

Wie sehr freuen Sie sich auf Ihre Rückkehr zu den Montreal Canadiens?

Ich denke mit der Unterschrift in Montreal schliesst sich ein Kreis in meiner Karriere, weil ich mich ja dort überhaupt in der Liga etablieren konnte. Ich freue mich wahnsinnig. Ich kenne die Stadt, den Klub und einzelne Spieler sehr gut, doch es ist trotzdem eine riesige Herausforderung.