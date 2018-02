Wie konnte es sein, dass dieses Finale in einer schweren Niederlage (3:10), ja in der Kapitulation – einer vorzeitigen Aufgabe nach sechs von acht Ends – geendet hat? Martin Rios sagt, in der Niederlage werde immer ein Grund, ein Schuldiger gesucht. Aber so einfach sei es nicht. «Viele Faktoren spielen mit.»

Niederlage auf mentaler Ebene

Curling wird viel mehr noch als andere olympische Leibesübungen im Kopf entschieden. Wer nichts von diesem Spiel der rutschenden Steine versteht, sich nicht um Taktik kümmert und sich auf die «weichen» Faktoren konzentriert, kommt der Wahrheit wohl am nächsten. Martin Rios und Jenny Perret haben dieses Finale auf der mentalen Ebene verloren.

Sie waren in diesem olympischen Wettkampf stets «geladen». Sie standen, im übertragenen Sinne, immer auf den Zehen. Ratlos, fordernd, nervös, voller Adrenalin, in den entscheidenden Momenten hoch konzentriert. Sie zankten, sie trieben sich gegenseitig an. So stürmten sie bis ins olympische Finale.