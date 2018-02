«Manchmal denke ich, dass Gold nie mehr kommt. Und nach einem so engen Rennen dachte ich, was mache ich falsch, dass es nicht kommt», sagt die 24-fache Siegerin im Weltcup. Eine olympische und zwei WM-Bronzemedaillen hat sie in ihrer Karriere schon gewonnen. Dazu kommen drei WM-Silbermedaillen.

Und zur Erinnerung: Als Lara Gut an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi hinter Dominique Gisin und Tina Maze Bronze in der Abfahrt gewann, war sie nur zehn Hundertstel langsamer als die zeitgleichen Olympiasiegerinnen. Das sind sogar noch acht weniger, als ihr am Samstag im Super-G zu Gold fehlten.

In der Nacht auf Mittwoch (03.00 Uhr MEZ) bekommt die Tessinerin nun eine nächste Gold-Chance in der Abfahrt. Bereits einen Tag nach den Super-G-Tränen fand das erste Training statt. Das hat Lara Gut geholfen. «Ich liebe das Skifahren. Und ich freute mich darauf. Das hilft enorm. Diese Leidenschaft zeigt mir nach jedem Tief, dass es richtig ist weiterzumachen.»

Da ist sie also doch noch, die Passage für Optimisten, die trotz Warnung bis hierhin gelesen haben. Denn obwohl Lara Gut sagt, dass sie heute länger brauche, um Enttäuschungen zu verarbeiten, blickt sich nach ihrem Seelenschmerz optimistisch in die Zukunft. In der Abfahrt gehört sie nach ihrem Kreuzbandriss vom Februar 2017 zwar noch nicht zu den Topfavoriten. Trotzdem ist möglich, dass nach diesem Rennen die Glücksgefühle überwiegen.