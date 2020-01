«Sie fahren wie die Wahnsinnigen»: Warum der Auftritt der Schweizer am Kuonisbergli kein Debakel ist

«64. Internationale Adelbodner Skitage» steht am Kopf des weissen A4-Blatts. Darunter folgt die Rangliste. Sie zeigt wenig Erfreuliches aus Schweizer Sicht. Auf Zeile 17 folgt der Name des ersten Schweizers: Loïc Meillard. Weiter unten noch weitere Schweizer. Daniele Sette auf 19, Cédric Noger auf 21, Justin Murisier auf 23. Es ist eine Niederlage. Doch sie zeigt vor allem eines: Wie schmal der Grad ist in diesem Hundertstelrennen. Zwischen Triumph und totaler Niederlage liegen Wimpernschläge.

Die Schweizer wagten am Samstag im Riesenslalom von Adelboden den nächsten Versuch, die 12-jährige Durststrecke zu beenden. Die Chancen, dass es seit 2008 wieder einmal klappen könnte, sind auf dem Papier so hoch wie lange nicht mehr. Das Riesenslalom-Team hat ein Niveau erreicht, das mit der Weltspitze mithalten kann. Drei Fahrer schafften es in der Vergangenheit aufs Podest in dieser Disziplin. Einer von ihnen, Marco Odermatt, musste das Heimrennen verletzungsbedingt auslassen. Loïc Meillard zog mit der drittbesten Zeit in den zweiten Lauf ein. Sein Teamkollege Gino Caviezel, direkt nach Meillard gestartet, stürzte mit der Bestzeit. Thomas Tumler riskierte ebenfalls viel und schied aus. Die Zeitabstände waren eng. Zwischen dem führenden Italiener Luca de Aliprandini und Alexis Pinturault auf Rang 11 lagen 51 Hundertstel.

1 / 10 Vollbild prev next

Nervös zu werden, wäre «das Dümmste»