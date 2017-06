Am 10. Juni 2017 ist in Paris ein neuer Stern am Tennishimmel aufgegangen. Völlig unbeschwert spielte die vor zwei Tagen 20-jährig gewordene Ostapenko ihr Powertennis und überforderte damit die favorisierte Halep je länger je mehr.

Nach fast genau zwei Stunden machte die Lettin mit zwei direkten Returnwinnern mit der Rückhand alles klar. Mit dem 4:6, 6:4, 6:3-Sieg wurde sie zur erst zweiten ungesetzten Siegerin am French Open nach der Britin Margaret Scriven 1933. Es war der erste WTA-Titel von Ostapenko überhaupt.