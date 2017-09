Immer wieder während des Gesprächs dringt die Bescheidenheit des Baslers durch. Am allermeisten mit dem Zeitpunkt des Rücktritts. Nur vier Games hat René Borer an den jüngsten Schweizer Meisterschaften von Mitte August in Nyon in drei Spielen verloren. Er könnte seine Konkurrenten wohl auch in Zukunft in Schach halten, beendet seine Karriere aber quasi auf dem Höhepunkt.

Es sei für ihn der ideale Moment, sagt Borer. Mit der nachlassenden Sehstärke und der reduzierten Agilität auf dem Platz mache Wettkampftennis auch nicht mehr ganz so viel Spass wie früher, gibt er zu. «Es ist in der Praxis nicht mehr das Spiel, das man in der Theorie im Kopf hat», sagt er.

Nur noch zum Plausch

Wobei das heutige Geburtstagskind nicht etwa den Schläger in den Keller stellt. Borer verabschiedet sich lediglich von den Schweizer Meisterschaften. Den wöchentlichen Tennismorgen mit seinen Kollegen wird er so lange wie möglich beibehalten. Und auch seine Joggingrunde im Wald oberhalb Reinachs wird Borer weiterhin einmal bis zweimal pro Woche absolvieren. Selbst wenn er, aufs Alter angesprochen, sagt: «Auch mit 80 muss man probieren, weiterhin fit zu bleiben.»

Und wieder winkt René Borer auf eine Frage ab. Er gibt nur ungern zu, dass er einmal am regionalen Satus-Tennisturnier mit seinem Partner Heinz Thommen gegen den damals 12-jährigen Roger Federer und dessen Trainer im Doppel gewonnen hat. «Schreiben Sie darüber nicht, sonst meint man, ich sei ein Wichtigtuer», sagt der Achtzigjährige.

Aus dem gleichen Grund holte Borer vor dem Interview die Schachtel mit den Medaillen der Schweizer Meisterschaft hervor, um sie zu zählen. Er wollte schlichtweg nicht, dass er sich unter Umständen mit Federn schmücke, die ihm nicht gebühren.