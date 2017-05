Pedersen, der für seinen Trek-Teamkollegen Stuyven viel Führungsarbeit geleistet hatte, konnte sieben Kilometer vor dem Ziel nicht mehr folgen. Kurz danach – beim Antritt von Stuyven – auch Andreetta nicht. Dillier hingegen sprintete sofort ans Hinterrad des Belgiers: «Einem Fahrer wie ihm darfst du nicht 50 Meter Vorsprung geben, sonst ist er weg.» Auch der Österreicher Pöstlberger, der Sieger der ersten Etappe in Olbia, blieb dran.

Weitere Versuche, sich von den Konkurrenten abzusetzen, gab es nicht mehr. Erst 200 m vor der Ziellinie war es Dillier, der aus dritter Position den Sprint lancierte. «Ich verliess mich auf meine Kraft und darauf, dass ich auch auf der ansteigenden Zielgeraden diesen grossen Gang drücken und es durchziehen kann.»

Dennoch wurde es für den ehemaligen U23-Europameister in der Einzelverfolgung, der im vergangenen Jahr mit dem Bahn-Vierer auch an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilnahm, gegenüber Stuyven knapp. Am Ende entschied weniger als eine halbe Radbreite zu Dilliers Gunsten. Der 25-jährige Belgier, der bei Trek während dreier Jahre Teamkollege von Fabian Cancellara war, drosch ob seiner grossen Enttäuschung heftig auf den Lenker ein.

Umso grösser hingegen die Freude bei Silvan Dillier, der nach seinen vielen Erfolgen auf Junioren- und U23-Stufe bei der Elite nicht mehr zu den Siegfahrern gehört hatte. «Seit fast zwei Jahren konnte ich nicht mehr gewinnen. Da braucht es dann schon wieder einmal einen Tag wie heute, damit das Selbstvertrauen zurückkommt», gab der Aargauer nach seinem ersten Triumph an einer grossen Rundfahrt zu.

Seltene Schweizer Siege

Schweizer Etappensiege im Allgemeinen haben am Giro, der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt Seltenheitswert. Für den zuvor letzten solchen Triumph eines Schweizer Radprofis hatte der Luzerner Mathias Frank Anfang September 2016 in der 17. Vuelta-Etappe gesorgt. In Frankreich gewann letztmals Cancellara Ende Juni 2012 in Lüttich den Prolog.

Beim Giro datierte der letzte Schweizer Etappensieg gar vom 29. Mai 2010. Damals hatte der Walliser Johann Tschopp die 20. und vorletzte Etappe mit der Bergankunft auf dem Passo Tonale solo gewonnen. Dieser fast sieben Jahre dauernden Durststrecke setzte Dillier nun mit seinem bravourösen Sprint in Terme Luigiane ein Ende.