Während Brasilien mit Rückkehrer Neymar gegen Kroatien mit 1:0 gewinnt und Costa Rica ein 3:0 gegen Nordirland einfährt, verpatzt Serbien, der Gegner der Schweizer Nati im zweiten WM-Gruppenspiel in Russland, seine Hauptprobe. Das Team von Mladen Krstajic unterliegt Chile im letzten Test mit 0:1. Das einzige Tor für die in Granz, Österreich, ohne Alexis Sanchez und Arturo Vidal angetretenen Chilenen erzielt Guillermo Maripan in der 88. Minute.

Übrigens hätte der Sieg der Südamerikaner noch höher ausfallen können. Stürmer Angelo Henriquez (24), für den Manchester United einst 5,5 Millionen Euro Ablöse nach Chile überwies, schaffte das Kunststück, den Ball aus zirka drei Metern am leeren Tor vorbei zu spedieren.