Denn nach dem Erfolg im Supercup gegen Zulte Waregem im Juli war die Mannschaft nicht in die Gänge gekommen. Mit nur zwei Siegen und zwei Unentschieden in den ersten sechs Partien der Jupiler League hatte sich Anderlecht einen Rückstand von acht Punkten auf Leader Charleroi eingehandelt. Doch es waren nicht nur die Resultate, welche für Unmut sorgten. Wie schon in der letzten Spielzeit wurde Weiler harsch dafür kritisiert, mit Anderlecht Konterfussball zu spielen, statt mit viel Ballbesitz den Erfolg zu suchen. So, wie es sich für einen königlichen Verein angeblich nun mal gehört.

Die Erfolge blieben aus

Doch der Befreiungsschlag gelang in Kortrijk nicht. Das 2:2 konnte beim Meister niemanden zufriedenstellen, auch Weiler nicht. «Wir haben nicht gut gespielt und sind mit dem einen Punkt unzufrieden», sagte Weiler. Dass seine Zukunft auf Spitz und Knopf stand, wurde am Sonntagabend deutlich. Da tauchte in den Medien ein Video auf, das zeigt, wie der Trainer am Vorabend in einer Cafeteria in Kortrijk vor der Klubführung um Präsident Roger Vanden Stock und Manager Herman Van Holsbeeck angestrengt versucht, sein Konzept zu verteidigen. Ohne Erfolg, der öffentliche Druck war zu gross geworden, Weiler nicht mehr zu halten.

Es half ihm auch nicht, dass Anderlecht erst im Frühjahr seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2019 verlängert hatte. Zu einem Zeitpunkt, als noch lange nicht feststand, ob er die Violetten zum 34. Ligatitel führen würde. Doch die Funktionäre waren im vergangenen Herbst eben auch schwer beeindruckt davon gewesen, wie unbeirrt der 44-Jährige nach einer Schwächeperiode des RSC den medialen Angriffen getrotzt hatte und seinen Weg weitergegangen war. Und als Weiler dann am vorletzten Spieltag der Finalrunde seine erste Saison in Belgien gleich mit dem Meistertitel krönte, war für die Klubleitung klar: alles richtig gemacht.