Die Handball-EM 2020 ist in vollem Gange. Am Sonntag steht auch die Schweiz wieder im Einsatz. Sie bestreitet gegen Polen ihr zweites Spiel. Am Freitag gab es für das Team von Michael Suter eine klare 21:34-Niederlage gegen Schweden. Können sie sich heute rehabilitieren? Das Spiel bei uns im Livestream.