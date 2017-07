Drama um Abdelhak Nouri: Der Profi des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam hat entgegen erster Diagnosen doch «schwere und bleibende Hirnschäden» erlitten. Das teilte der Europa-League-Finalist am Donnerstag über die sozialen Netzwerke mit. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte im Testspiel gegen Bundesligist Werder Bremen in Österreich am Samstag einen Herzstillstand erlitten.