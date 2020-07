Schiedsrichter denkt nach Darmkrebserkrankung nicht an Rücktritt: «Will sauberen Abschluss meiner Karriere»

Die Frage drängt sich auf bei jemandem mit dieser Geschichte: Fürchteten Sie um Ihr Leben? Die Antwort, die der Mann gibt, kommt schnell und mit aller Entschlossenheit: «Nein, nie!» Als Nikolaj Hänni am 31. August 2019 nach Genf fährt, ahnt er nichts Böses. Er hat den Auftrag, Servette – Xamax zu leiten, Routine für den dienstältesten Schiedsrichter der Liga. Vor dem Match bemerkt er etwas, das ihn zunächst nicht nervös macht. Er hat Blut im Stuhl, verdrängt aber Gedanken daran, als es auf den Anpfiff zugeht.

Ich habe mir nicht viel dabei gedacht.

Ein paar Wochen später meldet er bei einem Zusammenzug in Bad Ragaz dem Sportarzt Christian Schlegel trotzdem davon. Vorsorglich wird er für eine Darmspiegelung angemeldet. Am 10. Oktober findet diese statt, und als Hänni aufwacht, wird ihm die Diagnose eröffnet: Darmkrebs. Es ist eine schwer verdauliche Nachricht, ein Schock, der ihn emotional aufwühlt. Es wird ein paar Wochen dauern, bis die Befundphase abgeschlossen ist und Klarheit herrscht, wie gravierend die Krankheit wirklich ist und wie vorgegangen wird. Operation am 4. März Am 3. November leitet Hänni seine vorläufig letzte Partie bei Vaduz – Wil. Danach beginnt er mit der Bestrahlung. Am 4. März, noch vor dem Lockdown, wird er im Kantonsspital St.Gallen operiert. Er meistert alles gut, den Eingriff, die Chemotherapie, und eines ist für ihn rasch klar: So hört er als Schiedsrichter sicher nicht auf. «Nächstes Jahr werde ich 45», sagt er, «ich will mein Comeback geben und einen sauberen Abschluss meiner Super-League-Karriere erleben.»

Hänni, der seit 2007 in der Super League pfeift und 2011 das Fifa-Abzeichen bekam, hat eine besondere Geschichte. Der ehemalige Junior des FC Staad meldet sich freiwillig als Clubschiedsrichter und ist nahe daran, diese Laufbahn rasch abzubrechen. In einem C-Junioren-Kick beleidigen ihn Väter übel, worauf Hänni sein Dress in eine Ecke schmeisst. Die Lust ist weg. Die Aufgebotsstelle nimmt trotzdem noch einen Anlauf. Hänni nimmt das Aufgebot an, wird für seine Spielleitung von Zuschauern gelobt – und schon ist die Motivation zurück. Und ein Unfall verstärkt seinen Ehrgeiz gar noch. Als er mit 18 am Tag nach der bestandenen Fahrprüfung mit dem Vater ins Tessin reist, kommt ihnen auf der San-Bernardino-Route ein Auto entgegen und verursacht einen Unfall. Hänni erleidet Brüche am Kiefer und an beiden Füssen. Als er lange im Bett liegen muss, schwört er sich: «Ich will als Schiedsrichter so gut werden, dass ich einen Cupfinal leiten darf.» 2015 wird das Realität, als er bei Sion – Basel (3:0) im Einsatz steht. Hänni zählt zu den Unerschrockenen im Geschäft. Er spult sein Pensum ab und wahrt Distanz zu den Spielern. Der 1,92 Meter grosse Rheintaler sagte einmal:

Ich muss nicht beliebt sein, sondern akzeptiert. Sobald ich es auf die kollegiale Tour probieren würde, hätte das etwas Gekünsteltes. Und das passt nicht zu mir. Wir sind zwar alle auf dem gleichen See, aber nicht alle im gleichen Boot.