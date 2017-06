Ronaldo weilt derzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft in Russland und hat gestern das erste Spiel am Confederations Cup bestritten. Zuvor soll er, so melden es spanische und portugiesische Zeitungen, im Kreise seiner Nationalmannschaftskollegen gesagt haben: «Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich verlasse Real Madrid.» Ein offizielles Statement von ihm gab es aber nicht.

«Wir brauchen dich!»

Ronaldo getrennt von Real? Eigentlich unvorstellbar. Beide Partner, Real als Klub, Ronaldo als Spieler, sind überzeugt: Es gibt keinen Besseren auf der Welt. 2009 haben sie sich gefunden, zusammen drei Mal die Champions League und zwei Mal die spanische Meisterschaft gewonnen, Ronaldo ist in dieser Zeit drei Mal Weltfussballer geworden. Und nun soll diese Traumehe enden? Trainer Zidane und Captain Ramos sollen sich voller Sorge bei Ronaldo gemeldet und ihm klargemacht haben: «Wir brauchen dich!»

Ronaldo ist 32 Jahre alt. Also in dem Alter, in dem Superstars den letzten grossen Vertrag unterschreiben. Möglich, dass die Abgangsstory von Ronaldos findigem Berater Jorge Mendes inszeniert ist, um die emotionale und finanzielle Wertschätzung der Real-Familie für seinen Schützling nochmals zu vergrössern. Und sollte Ronaldo tatsächlich wechseln wollen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Er ist auf dem Zenit seines Schaffens, so wertvoll für seine Mannschaft wie noch nie. Fraglich, ob er das, in einem Jahr immer noch ist.

