SC Kriens gegen den FC Aarau: Wer muss am Dienstagabend nach verlorenem Match zum Apfellikör greifen?

Für die Schweizer Medien ist Stephan Keller seit jeher ein Faszinosum. Die schreibende Zunft besuchte den Zürcher fernab der Heimat, als das für die hiesigen Fussballer noch Seltenheitswert hatte: Auslandtransfers. Die «NZZ am Sonntag» war 2005 in Deutschland, beim damaligen Zweitligisten Rot-Weiss Erfurt, nachdem Keller den FC Zürich als Captain im Streit verlassen hatte, als eine Art Bauernopfer.

Keller (41) galt als Nonkonformist, als Querdenker, weil man in diesem stromlinienförmigen Geschäft schon so etikettiert wird, wenn einer mal Martin Suter liest, statt auf der Playstation Fifa zu spielen. Dabei weiss Keller sehr wohl etwas darüber, wie man sich eingliedert: Er absolvierte einst eine Banklehre bei der Credit Suisse.

Ich habe gute Erinnerungen an diese Zeit, an das Kleinfeld. Wir hatten eine gute Mannschaft: René Van Eck, Maurizio Melina, Uli Forte. Leider hat es nicht für die Finalrunde gereicht.

Nicht dass der Coach am Gelingen des Unterfangens gezweifelt hätte – an Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht. Den Trainerjob wählte er nicht zuletzt deshalb, weil er findet, er könne das besser als so manche seiner früheren Coaches. Er sagt: «Dieses Gefühl hatte ich schon früh. Ich habe im Fussball viel erlebt und habe viele Werkzeuge.» Wie schon als Spieler polarisiert Keller auch als Trainer; er sagt dazu:

Heute kehrt Keller an die ehemalige Wirkungsstätte zurück, als Aarau-Trainer. Im Sommer beerbte er mit einem Vertrag bis 2023 den entlassenen Coach Patrick Rahmen und versucht seither, den seit der in dramatischer Art und Weise verlorenen Barrage vom Sommer 2019 gegen Xamax strauchelnden Klub wieder auf Kurs zu bringen.

Keller: «Ich habe eine ziemlich laute Stimme»

Wenn der FC Aarau in diesen Wochen spielt, wirkt Keller am TV oft auffallend laut. Wenn man ihn fragt, ob das nur an den leeren Stadien liege oder ob er stets so dezibelintensiv coache, entgegnet er: «Wenn ich in der Unterstufe auf der Schulreise war und ein Kind in die falsche Richtung lief, hat die Lehrerin gesagt: ‹Stephan, kannst du bitte mal rufen?› Ich habe eine ziemlich laute Stimme, das ist einfach so. Aber man sollte Laut-Sein nicht mit Negativität verwechseln, ich bin ein sehr positiver Trainer.»

Seine persönlichen Ziele im Trainermetier will Stephan Keller nicht verraten («Die behalte ich für mich»), zunächst geht es ihm darum, den Vertrag in Aarau zu erfüllen und aus dem FCA ein richtiges Spitzenteam zu formen. Diesem Ziel ordnet er einiges unter: Die Familie lebt weiterhin in Holland, wo Keller zwischen 2012 und 2017 im Nachwuchs gearbeitet hatte, während er sich ein zweites Standbein aufbaute: Mit Geschäftspartnern importiert er Spirituosen; er ist unter anderem Grosshändler für Apfellikör und Gin.

Dem SC Kriens wäre gedient, wären es am Dienstagabend die Aarauer, die Trost in kellerschen Produkten finden müssen.