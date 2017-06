«Das ist Teil des Business»

Der Zuger gab aber zu, dass das Timing des Wechsels nicht optimal sei. Dies deshalb, weil ihm seine Frau Lauren am 16. Juni einen Sohn namens Nolan schenkte – Sbisa wurde zum ersten Mal Vater. Ein Verbleib in Vancouver wäre insofern ideal gewesen, als Lauren von dort kommt und ihre in der Nähe wohnenden Eltern sie dort besser hätten unterstützen können.

Schon vor dem Trade von Anaheim zu Vancouver hatte das Timing nicht gestimmt, hatte er doch fünf Tage zuvor ein Haus in Newport Beach gekauft. In diesem wohnt er nun in der spielfreien Zeit.

«Das ist Teil des Business», gab sich Sbisa gelassen. «Man muss das Beste daraus machen und eine positive Einstellung haben. Es ist gut so, wir sind glücklich, freuen uns auf Las Vegas. Die drei Jahre in Vancouver waren top, aber nun gilt es, mit der kleinen Familie ein neues Kapitel aufzuschlagen.»