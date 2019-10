Rugby-WM vor den Viertelfinals: Das Abenteuer der tapferen Kirschblüten

Die Uhr scheint still zu stehen an diesem Samstag in Yokohama. Es ist der 12. Oktober 2019 und das Land erwartet einen der zerstörerischsten Taifune, der je über Japan hinweggefegt ist. Doch die Ostasiaten sind ein erprobtes Volk, wenn es um das Ertragen von Naturkatastrophen geht. Erdbeben und Tropenstürme sind keine Seltenheit – und werden quasi in stoischer Ruhe hingenommen. Und dennoch: Diesem 19. Taifun der Saison begegnen sie mit viel Respekt. Die Behörden versenden Warnungen der höchsten Stufe auf alle Mobiltelefone. Wer daheim nicht sicher sei, soll sich in das nächstgelegene Evakuierungszentrum begeben. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen verlieren in Japan mindestens 72 Menschen ihr Leben. Die gewaltigen Regenmengen führen zu zahlreichen Überschwemmungen, zerstören Hunderte Häuser. Immerhin: Yokohama bleibt grösstenteils verschont.

Eigentlich unvorstellbar, aber nur einen Tag später gewinnt die japanische Rugbymannschaft im unversehrten Stadion von Yokohama das wichtigste Spiel ihrer Geschichte gegen Schottland in spektakulärer Weise mit 28:21. «Wir wollten für die Leute spielen, die Angehörige oder ihr Haus verloren haben», sagte Japans Nationaltrainer Jamie Joseph. Der Sieg passt zur Stehaufmännchen-Mentalität, die im Land der aufgehenden Sonne vorherrscht. Dem Spitznamen «Brave Blossoms», tapfere Kirschblüten, werden an diesem Tag alle gerecht – auch die Rugbynationalspieler.

Über 53 Millionen schauten zu

Doch den Erfolg von Japans Rugby-Nationalmannschaft nur auf die Mentalität zu zurückzuführen, würde dem Auftritt nicht gerecht werden. Wie sich das Joseph-Team in der Gruppenphase präsentierte, war schlicht Weltklasse. Gegen Irland und Schottland spielten sie wie eine grosse Mannschaft. Die Fortschritte in den vergangenen Jahren waren so enorm, dass es nun sogar für die Viertelfinals gereicht hat. Das kommt der grössten Überraschung der WM-Geschichte dieses Sports gleich. Bereits vor vier Jahren setzte das ehemalige Rugby-Entwicklungsland mit dem WM-Sieg gegen Südafrika ein erstes Ausrufezeichen, verpasste damals aber den Vorstoss in die K.o.-Phase. Doch die Euphorie im Land war mit dem Coup so richtig entfacht worden. Und gipfelte im Schottland-Sieg am vergangenen Sonntag mit zeitweise über 53 Millionen TV-Zuschauern. Mit durchschnittlich über 39 Millionen ist dies gar der meistgesehene Live-Event des Jahres in Japan. Der Rekord wird am Sonntag wohl erneut gebrochen.

Von den 15 Akteuren, die im Viertelfinal in der Startformation antreten, ist die Mehrheit japanischer Herkunft. Nichtsdestotrotz nehmen die sieben im Ausland geborenen Spieler Schlüsselrollen im Team ein. Captain Michael Leitch ist ein gebürtiger Neuseeländer, der sprintstarke Flügelspieler Kotaro Matsushima hat Wurzeln in Simbabwe. Auch Luke Thompson (in Neuseeland geboren), Lappies Labuschagné (in Südafrika geboren) und James Moore (in Australien geboren) verleihen dem japanischen Spiel Klasse. Der Aufstieg Japans ist aber auch den einheimischen Profis zu verdanken. Mit seinem blitzschnellen Passspiel ist Gedrängehalb Yutaka Nagare der Garant für den Spielfluss, Regisseur Yu Tamura überzeugt mit seinen präzisen Kicks. Hakler Shota Horie fällt nicht nur durch seine Rasta-Frisur auf, er ist in der Vordermannschaft Japans die gefährlichste Waffe und wurde von den Experten zu einem der besten Spieler der Gruppenphase erkoren.

Déjà-vu für Südafrika

Am Sonntag trifft Japan ausgerechnet auf Südafrika. Der Gegner ist gewarnt. «Die Niederlage von 2015 ist vergessen», sagt Südafrikas Trainer Rassie Erasmus zwar. Er weiss aber, dass er auf eine variantenreiche Mannschaft trifft. «Es ist eine taktische Herausforderung.» Die Aufstellung von Erasmus lässt erahnen, dass Südafrika den Erfolg mit den bewährten Mitteln sucht. Die starke Physis der Stürmer soll den laufstarken Gegner zermürben. Doch auch Japan hat sich gut auf die Partie vorbereitet. «Wir werden versuchen, Südafrika zu überraschen», sagte Trainer Joseph. Es wäre nicht das erste Mal.

