Gegner in den Viertelfinals ist der Franzose Jremy Chardy (31, ATP 100), gegen den er vor vier Jahren in Rom einmal verloren hat, in der Gesamtbilanz aber mit 3:1 vorne liegt. Zieht Federer in die Halbfinals ein, verteidigt er die Führung in der Weltrangliste. Am Dienstag hat der Baselbieter frei. Gut möglich also, dass er sich eine Limonade vom Federer-Stand gönnt.