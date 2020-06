Roger Federers Junioren-Bande fliegt aus - Jérôme Kym, Leandro Riedi und Dominic Stricker schwimmen jetzt im Haifischbecken

Anfang Jahr waren sie zu Gast in einer Welt, zu der sie zwar gehören, in der ihnen aber die meisten Türen verschlossen bleiben. Auf Einladung von Roger Federer trainierten die drei Talente Jérôme Kym, Leandro Riedi und Dominic Stricker vier Tage in Dubai. Sie erlebten, wie professionell, wie verbissen Federer abseits des Schwenkbereichs der Kameras trainiert. Tage später, bei den Australian Open, wurde ihnen vor Augen geführt, welche Opfer Junioren aus anderen Ländern im gleichen Alter erbringen.

Kym, Riedi, Stricker und auch Jeffrey von der Schulenburg gehören zu den Weltbesten Junioren, doch eine Garantie auf Erfolge bei den Erwachsenen ist das nicht. Auch in der Schweiz gibt es Beispiele dafür, wie schwierig der Sprung ins Haifischbecken ist. Roman Valent zum Beispiel. Er gewann 2001, zwei Jahre nach Roger Federer, das Junioren-Turnier in Wimbledon. Doch Krankheiten und Verletzungen verhinderten seinen Durchbruch. Oder Robin Roshardt, der 2005 die renommierte Orange Bowl gewann.



Allegro betreut Riedi, Swinnen mit Stricker Dem Schicksal ist auch die neue Generation ausgeliefert, doch was in ihrem Einflussbereich liegt, nimmt sie in die eigenen Hände. Früher als geplant lösen sich Kym, Riedi und Stricker aus den Verbandsstrukturen und gehen ihren eigenen Weg mit persönlichen Trainern. Alle drei setzen dabei auf alte Weggefährten von Roger Federer. Riedi arbeitet mit Yves Allegro zusammen, ein Jugendfreund und später Federers Doppel-Partner. Der Walliser war seit 2011 in verschiedenen Funktionen bei Swiss Tennis beschäftigt, zuletzt betreute er als Headcoach die U23-Junioren.

Allegros Vertrag mit dem Verband wurde Mitte Juni im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Auf Anfrage dieser Zeitung wollte er sich nicht zu seiner Zusammenarbeit mit Riedi äussern. Das dürfte auch mit anderen Gründen zu tun haben. Allegro steht derzeit noch in einem Prozess, der in zweiter Instanz erneut behandelt werden soll. Ihm wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. Allegro bestreitet die Vorwürfe. Riedi kehrt dem Verband nicht den Rücken, wie suggeriert wurde, und bleibt weitgehend in Biel.

Federer-Trainer Severin Lüthi betreut Jérôme Kym Ein ähnliches Modell praktiziert künftig der Berner Dominic Stricker, der in der U18-Weltrangliste als Nummer 10 geführt wird. Sven Swinnen, ein Jugendfreund von Roger Federer und schon viele Jahre Verbandstrainer, ist neu sein persönlicher Trainer, bleibt aber bei Swiss Tennis angestellt. Er sagt, es sei die Philosophie des Verbands, Junioren an der Schwelle zur Elite noch individueller zu betreuen. Und weil nicht damit zu rechnen sei, dass 2020 noch Junioren-Turniere stattfinden würden, sei es sinnvoll, diesen Schritt vorzuziehen und die Abnabelung zu beschleunigen.