Roger Federer vor den ATP-Finals in London: «Ich bin total motiviert und hungrig»

Novak Djokovic – der Topfavorit: Aufgrund der Sorgen um Rafael Nadals Gesundheit geht Djokovic einmal mehr als heissester Titelanwärter in das Turnier. Der Serbe gewann zuletzt das Masters in Paris, verlor nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe im Achtelfinal der US Open nur eines von 13 Matches auf der Tour und könnte in London Weltranglistenplatz eins zurückerobern. Gelingt ihm sein sechster Titelgewinn, würde Djokovic, der in diesem Jahr die Australian Open und in Wimbledon gewann, zudem zu Rekordchampion Roger Federer aufschliessen.

Dominic Thiem – der Underdog: Alle reden über das Duell der jungen Generation mit der alten – und vergessen dabei den Österreicher. Der French-Open-Finalist der vergangenen beiden Jahre rangiert mit 26 Jahren irgendwo zwischen den Fronten und fliegt folglich auch im Vorfeld der ATP-Finals ein wenig unter dem Radar. Dabei bewies er mit seinem Heimsieg beim Turnier in Wien zuletzt durchaus ansprechende Form, gewann zudem in dieser Saison erstmals fünf Turniere auf der Tour. Bei seiner bereits vierten Teilnahme in Serie will Thiem erstmals die Gruppenphase überstehen.

Matteo Berrettini – der Aussenseiter: Der 23-Jährige sprang als Letzter auf den Zug nach London auf und steht vor seiner Premiere. Verdient hat er sich die Qualifikation mit einer Leistungssteigerung. Von Weltranglistenrang 54 zu Jahresbeginn hat sich Berrettini inzwischen bis auf Position acht verbessert, dabei unter anderem als erster Italiener seit 42 Jahren den Halbfinal der US Open erreicht. Im Kreis der ganz Grossen ist er dennoch ein krasser Aussenseiter. (sid)