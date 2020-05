Roger Federer vermisst das Tennis nicht: «Ich trainiere derzeit nicht, weil ich keinen Grund und kein Ziel sehe»

Roger Federer hätte die 50-Jahresjubiläum-Ausgabe und die renovierte St. Jakobs-Halle am Montag, 26. Oktober eröffnen sollen. Doch selbst die Spieler, die sich seit Wochen im Wartestand befinden, haben wenig Lust, auf den Platz zurückzukehren. Und schon gar nicht, wenn ohne Publikum gespielt werden soll. «Ich sehe mich nicht in einem leeren Stadion spielen. Es ist schwer vorstellbar und ich hoffe, dass es nicht passieren wird», sagt Roger Federer in einem offenen Gespräch mit der brasilianischen Tennis-Legende Gustavo Kuerten. Das Stadion sollte mindestens zu einem Drittel oder zur Hälfte gefüllt sein, denn «speziell bei grossen Turnieren ist es für mich schwierig, vor leeren Rängen zu spielen.»

Roger Federer hatte sich im Februar einer Operation am rechten Knie unterzogen und wäre für mindestens drei Monate ausgefallen. Er wollte im Juli in den Turnier-Zirkus zurückkehren, doch davon scheint er auch gedanklich meilenweit entfernt zu sein. Schon seit Wochen habe er nicht mehr zum Racket gegriffen, gesteht der Baselbieter, der im August seinen 39. Geburtstag feiert. «Derzeit trainiere ich nicht, weil ich keinen Grund und kein Ziel dafür sehe. Ich bin sehr glücklich mit meiner körperlichen Verfassung und denke, dass es noch lange dauert, bis wir auf die Tour zurückkehren.» Er vermisse das Tennis nicht so sehr. Dies werde sich aber ändern, sobald die ersten Turniere in Sichtweite seien. «Dann habe ich wieder ein Ziel vor Augen, das mich motiviert und für das ich trainiere.»

Als vierfacher Vater kann Federer der Zwangspause auch positive Seiten abgewinnen. «Seit meiner letzten Operation 2016 sind wir nie mehr länger als fünf Wochen am Stück zu Hause geblieben. Dies ist eine grossartige Zeit für uns. Natürlich machen wir uns manchmal gegenseitig verrückt – wie jede Familie.» Wie die Tennis-Welt nach der Coronakrise aussehen wird, dazu hat sich Federer aber durchaus Gedanken gemacht. So regte er ein Gründung einer gemeinsamen Dachorganisation für das Profi-Tennis der Frauen und Männer an, die grossen Zuspruch erfuhr. Ausserdem liess er über seine Stiftung mit einer Millionen-Spende Hilfspakete in Afrika verteilen, die 64'000 Kindern und deren Familien zukommen sollen.