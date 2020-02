Roger Federer und seine Entscheidung mit Weitsicht, Kopf und Herz, aber auch Kalkül

Für Roger Federer begann das Jahr, wie das vorherige geendet hatte: furios. Erst erreichte er bei den Australian Open die Halbfinals, eine Woche später spielte er in Südafrika, in der Heimat seiner Mutter, vor über 50'000 Zuschauern das Match for Africa. Das letzte Jahr hatte er mit eine Tour durch Lateinamerika beendet, die ihn in 7 Tagen durch 5 Länder, 19'000 Flugmeilen geführt hatte. Und mit einem Schaukampf in Hanghzou an der Küste Ostchinas. Ob er dabei immer auf die Signale seines Körpers gehört hat, weiss nur er selber. Nun, am Donnerstag, 20. Februar, teilte er mit, dass er sich einer Operation am rechten Knie unterzogen habe und auf die Turniere in Dubai, Indian Wells, Miami und auch die French Open verzichten muss. Federer dürfte frühestens im Juni zurückkehren.

Welcher Art die Verletzung ist, teilte er auf Anfrage nicht mit. Das Knie habe ihm schon eine Weile Probleme bereitet. Deshalb habe er sich am Mittwoch in der Schweiz einer Arthroskopie unterzogen. Bänderrisse werden heute meist arthroskopisch, also durch einen kleinen Einstich und mit mikrochirurgischen Instrumenten, behoben. Wenn aber Gelenk oder Knorpel betroffen sind, ist eine Arthroskopie nur ein initialer Eingriff, um die Diagnose zu bestätigen und eine Knorpelprobe zu entnehmen. Das ermöglicht in einem späteren Eingriff eine Knorpelzelltransplantation. Es gibt aber keine Anhaltspunkte, dass ein zweiter Eingriff geplant ist. Viel mehr dürfte die Entscheidung für eine etwas längere Pause mit Kopf, Herz und Kalkül getroffen werden sein. Wie schon so oft in seiner Karriere.