Denn mit Novak Djokovic fehlt jener Spieler verletzt, der ihm in London seit 2009 nicht weniger als vier Niederlagen zugefügt hat. Rafael Nadal musste sich nach nur einem Gruppenspiel wegen einer Blessur am Knie zurückziehen. Mit Grigor Dimitrov, Jack Sock und David Goffin sind die drei anderen Halbfinalisten allesamt Debütanten. Zudem hat der Baselbieter die letzten 13 Partien allesamt gewonnen und dabei in Schanghai und Basel die Turniersiege 94 und 95 gefeiert.

Grübelnd und unzufrieden

Roger Federer (36) hätte wahrlich allen Grund, mit sich und der Welt im Reinen zu sein. Und doch mischt sich in die Lust und die Spielfreude, die ihn in diesem Jahr nach langer Pause mehr denn je anzutreiben schien, auch ein wenig Frust. Frust über ungenutzte Breakchancen. Ärger über die eigene Rückhand. Unmut darüber, dass viel zu selten das zu gelingen scheint, was er sich doch so sehr vorgenommen hatte.

Er schüttelt den Kopf, schlägt Bälle hoch in die Luft, sitzt beim Seitenwechsel in Gedanken versunken und mit finsterer Miene auf seinem Stuhl – grübelnd und unzufrieden. Weder gegen Sock noch gegen Zverev und auch nicht gegen Cilic hatte er jenes Niveau erreicht, das er von sich erwartet hatte. Gescheitert war er an einem Massstab, an dem sich jeder andere die Zähne ausbeisst: sich selbst.