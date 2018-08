4:6, 0:3 liegt Nick Kyrgios (22) in der zweiten Runde der US Open gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert bereits hinten, als Schiedsrichter Mohamed Lahyani, der sich in der Rolle des Unterhalters gefällt, eine folgenschwere Entscheidung trifft: Er verlässt seinen Stuhl und redet vehement auf den apathisch wirkenden Kyrgios ein, der den Monolog wortlos über sich ergehen lässt. Lahyani sagt zum Australier: «Ich will Dir helfen. Ich weiss, das bist nicht Du.»