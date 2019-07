Roger Federer qualifizierte sich am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon zum 13. Mal für die Halbfinals. Der 37-jährige Baselbieter bezwang in den Viertelfinals den Japaner Kei Nishikori (ATP 7) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Für Federer war es der 100. Einzel-Sieg in Wimbledon, der 186. auf Rasen.

Am Freitag kämpft Federer gegen den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und dem Amerikaner Sam Querrey um den Einzug in den Final. Es wäre das 40. Duell Federers mit dem Spanier, das vierte in Wimbledon. 2006 bis 2008 hatten Federer und Nadal im All England Club drei Finals in Folge gegeneinander bestritten.

