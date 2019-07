Die Routiniers Benji von Ah und Christian Schuler prägen die erste Wettkampfhälfte. Von Ah besiegt Dominik Waser im dritten Gang mustergültig und kommt zum dritten Sieg. Mit 29,75 belegt er den ersten Platz in der Zwischenrangliste. Auf dem zweiten Platz folgt Christian Schuler. Der Rothenthurmer bindet im dritten Gang den St. Galler Marcel Räbsamen zurück.

Benji von Ah präsentiert sich in Topform. Im vierten Gang gelingt ihm ein nächster Sieg gegen Andreas Döbeli. Von Ah bleibt in Führung und nimmt damit Kurs Richtung Schlussgang. Christian Schuler wird vom Aargauer Talent Joel Strebel gebremst. Die beiden trennen sich nach einem unterhaltsamen Duell Unentschieden.

Im fünften Gang kommt es zum Zusammenschluss an der Ranglistenspitze. Weil Christian Schuler gegen Benji von Ah gewinnt und Domenic Schneider Sven Schurtenberger besiegt, haben nun drei Schwinger 48,25 Punkte. Schuler ist 1a, von Ah 1b und Schneider 1c. In solchen Fällen entscheidet das Einteilungskampfgericht das Schlussgang-Paar. Und es entscheidet sich für Christian Schuler und Domenic Schneider . Dieses Duell gab es bereits im ersten Gang - Schuler entschied es für sich.

2. Gang

Benji von Ah kann im zweiten Gang nachlegen: Der Obwaldner bodigt Samir Leuppi und kommt zum zweiten Sieg. Damit bestätigt von Ah seine aufsteigende Form. Bereits am letzten Wochenende zeigte der 32-Jährige eine starke Leistung am Innerschweizerischen, als er unter anderem Topfavorit Pirmin Reichmuth auf den Rücken legte.

Ebenfalls zum zweiten Sieg kommt Christian Schuler. Der Schlussgang-Teilnehmer vom letzten Sonntag gewinnt gegen Stefan Burkhalter. Etwas überraschend ist die Niederlage von Erich Fankhauser. Er verliert gegen Marcel Räbsamen. Der 18-jährige St. Galler gewann in dieser Saison seine ersten Kränze. Nun führt er nach zwei Gängen die Zwischenrangliste auf der Rigi an.

Zum ersten Sieg kommt Andreas Ulrich, er bezwingt Pascal Nietlispach. Nick Alpiger, der im ersten Gang mit Ulrich stellte, besiegt Marco Reichmuth. Erfolgreich sind auch Sven Schurtenberger (gegen Martin Roth), Domenic Schneider (gegen Adrian Steinauer), Roger Rychen (gegen Sven Lang), Andi Imhof (gegen Lars Geisser), René Suppiger (gegen Dario Gwerder) und Arnold Forrer (gegen Stefan Arnold).

1. Gang

Nick Alpiger wird vorerst gebremst: Der Aargauer, der am letzten Sonntag am Innerschweizerischen triumphierte, stellte im ersten Gang mit Andreas Ulrich. Beide Schwinger kamen dem Sieg nahe. Zuerst Alpiger, dann Ulrich - doch in beiden Fällen gab es kein gültiges Resultat.

Siege gibt es für die Spitzenschwinger Christian Schuler (gegen Domenic Schneider), Benji von Ah (gegen Roger Rychen) und Erich Fankhauser (gegen Beni Notz). Einen Gestellten muss Sven Schurtenberger hinnehmen. Gegen den äusserst passiv agierenden Zürcher Fabian Kindlimann findet der Luzerner kein Mittel.

Das Duell zwischen Nöldi Forrer und Andi Imhof endete gestellt. Forrer legte Imhof zwar auf den Rücken, hatte aber beim Plattwurf keinen Hosengriff mehr, deshalb wurde der Sieg annulliert. Mehr Glück hat der Thurgauer Altmeister Stefan Burkahlter. Er gewinnt gegen René Suppiger. Philipp Gloggner verliert gegen Samir Leuppi. Der Nordwestschweizer Christoph Bieri, der auf der Rigi seinen 100. Kranz gewinnen könnte, startet mit einem Sieg gegen Joel Ambühl.