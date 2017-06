Wenn Sie diese grossen Namen nennen: Hatten Sie eigentlich als Kind ein Idol?

Nicht wirklich. Ich schaute am Samstag oft Premier League und natürlich besonders genau auf die holländischen Stürmer. Ruud van Nistelrooy war zu dieser Zeit überragend. Und natürlich Denis Bergkamp, einer meiner liebsten Stürmer. Er hat Tore geschossen, die in die Fussballgeschichte eingingen.

Wie Ihr Schwiegervater, Johan Neeskens.

Ja, das stimmt. Er ist eine absolute Legende – nicht nur in Holland. Aber glauben Sie mir, als ich ihn das erste Mal traf, war mir das gar nicht bewusst.

Erzählen Sie!

Das war vor rund zehn Jahren. Ich war damals mit meinen Eltern auf der Dominikanischen Republik in den Ferien. Genauso wie Bianca, meine heutige Frau. Wir haben uns kennen gelernt und unsere Familien genauso. Mir wurde dann schnell klar, wer er ist und dass alle ihn kennen. Aber für mich ist er in erster Linie mein Schwiegervater, ein Mensch, dessen Rat ich mir gerne anhöre, der sich nie von sich aus in meine Angelegenheiten einmischen würde.